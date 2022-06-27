Додон прокомментировал решение предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС

Молдовия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) для того чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России. Такое мнение выразил в понедельник, 27 июня, бывший президент республики Игорь Додон.

«На самом деле, мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины. А спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной, в отсутствие необходимых реформ и с политическим режимом ПДС, становящимся диктаторским и грубо нарушающим основы правового государства и фундаментальные свободы граждан, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада», — написал Додон в своем Telegram-канале.

По его мнению, последствия таких действий могут стать трагическими для страны, так как из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики Молдавия не только потеряет выгодные экономические отношения с партнёрами на Востоке, но и рискует остаться без части своих территорий.

При этом, как считает Додон, Молдавия не вступит в ЕС ещё как минимум десятилетие, а, возможно, и никогда, но уже в ближайшие месяцы пострадает из-за политики руководства страны, которое намерено присоединиться к санкциям Запада против России.

«Молдавская политика должна основываться на принципах суверенитета и нейтралитета, на выгодных отношениях с Востоком и с Западом, с учётом национального интереса. Иначе мы уничтожим себя экономически и можем исчезнуть как государство», — резюмировал бывший глава республики.

23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Нынешний президент Молдавии Майя Санду назвала решение Евросовета предоставить республике статус страны — кандидата на вступление в ЕС историческим. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь назвал его «наибольшим шагом в сторону усиления Европы».

Комментируя это решение, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на следующий день выразил мнение, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС не будет иметь никаких практических последствий. Кроме того, вице-спикер СФ считает предоставление статуса кандидата Киеву и Кишиневу унизительным решением для Евросоюза, «так как представить себе любые другие страны, находящиеся от копенгагенских критериев столь далеко, как Украина и Молдавия, невозможно».

В настоящее время кандидатами на вступление в ЕС также являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.