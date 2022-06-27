Джонсон призовет лидеров G7 обеспечить экспорт украинских продуктов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в понедельник призовет мировых лидеров принять срочные меры для вывоза основных украинских продуктов питания. Об этом 26 июня сообщили в его канцелярии.

«Обращаясь к G7, премьер-министр подчеркнет, что этот кризис, имеющий далеко идущие глобальные последствия, требует скоординированного на международном уровне решения», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Украина поставляет 10% пшеницы на мировой рынок, 12–17% кукурузы. При этом офис британского премьер-министра отмечает, что «25 млн т кукурузы и пшеницы — всё годовое потребление всех наименее развитых стран — не могут быть экспортированы и находятся под угрозой гниения в украинских элеваторах». С июльским урожаем проблема может усугубиться.

Кроме того, Джонсон на саммите расскажет о повышении цен на энергоносители, продукты питания, а также заявит, что только президент России Владимир Путин «может положить конец» конфликту.

«Но мировые лидеры должны собраться вместе и применить свой объединенный экономический и политический вес, чтобы помочь Украине и облегчить жизнь домохозяйствам во всем мире», —уточнили в офисе.

В офисе Джонсона заявили, что якобы РФ препятствует экспорту украинского зерна, а также сообщили о появлении якобы свидетельств кражи зерна, которое в дальнейшем переправляется контрабандой через границу.

«Великобритания выделит £1,5 млн на разработку процесса тестирования, чтобы определить, было ли зерно, продаваемое Россией на мировом рынке, незаконно вывезено с Украины. Это позволило бы правительствам мира справиться с бедствием кражи зерна, сдержать активность России и гарантировать, что Украина будет получать доход, в котором она так отчаянно нуждается, от любого зерна, которое она выращивает», — добавили в канцелярии.

Накануне пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара надеется на проведение четырехсторонней встречи с представителями Украины, РФ и ООН по вопросу экспорта зерна.

Российский лидер 17 июня заявил, что страна не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Путин подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. По его словам, возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию, Польшу и Румынию. Всего существует пять-шесть вариантов вывоза.

Вопрос об экспорте зерна с Украины обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории страны оказался заблокирован вывоз пшеницы по морю.