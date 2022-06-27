Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg заявил о наступлении дефолта в России
Мир
Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тыс. противотанковых гранатометов
Мир
Песков заявил о невозможности отключения РФ от глобального интернета
Мир
ВСУ обстреляли населенный пункт Доломитное в ДНР
Общество
В Москве из-за жары вновь продлили «оранжевый» уровень опасности
Мир
Американский политолог обвинил США в конфликте на Украине
Мир
В ДНР допустили отмену смертной казни после трибунала над националистами
Мир
В ФРГ предрекли сложности с введением предельных цен на нефть из РФ
Спорт
«Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли впервые с 2001 года
Мир
Бойцы ВСУ пытались выдать себя за военных ЛНР в Северодонецке
Армия
Атомная подлодка «Красноярск» впервые вышла на испытания в Белое море

Джонсон призовет лидеров G7 обеспечить экспорт украинских продуктов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в понедельник призовет мировых лидеров принять срочные меры для вывоза основных украинских продуктов питания. Об этом 26 июня сообщили в его канцелярии.

Голодные игры: кому нужны прогнозы о мировом продовольственном кризисе
Западные спекуляции на теме дефицита продуктов стали новым элементом антироссийской риторики

«Обращаясь к G7, премьер-министр подчеркнет, что этот кризис, имеющий далеко идущие глобальные последствия, требует скоординированного на международном уровне решения», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Украина поставляет 10% пшеницы на мировой рынок, 12–17% кукурузы. При этом офис британского премьер-министра отмечает, что «25 млн т кукурузы и пшеницы — всё годовое потребление всех наименее развитых стран — не могут быть экспортированы и находятся под угрозой гниения в украинских элеваторах». С июльским урожаем проблема может усугубиться.

Кроме того, Джонсон на саммите расскажет о повышении цен на энергоносители, продукты питания, а также заявит, что только президент России Владимир Путин «может положить конец» конфликту.

«Но мировые лидеры должны собраться вместе и применить свой объединенный экономический и политический вес, чтобы помочь Украине и облегчить жизнь домохозяйствам во всем мире», —уточнили в офисе.

В офисе Джонсона заявили, что якобы РФ препятствует экспорту украинского зерна, а также сообщили о появлении якобы свидетельств кражи зерна, которое в дальнейшем переправляется контрабандой через границу.

«Великобритания выделит £1,5 млн на разработку процесса тестирования, чтобы определить, было ли зерно, продаваемое Россией на мировом рынке, незаконно вывезено с Украины. Это позволило бы правительствам мира справиться с бедствием кражи зерна, сдержать активность России и гарантировать, что Украина будет получать доход, в котором она так отчаянно нуждается, от любого зерна, которое она выращивает», — добавили в канцелярии.

Накануне пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара надеется на проведение четырехсторонней встречи с представителями Украины, РФ и ООН по вопросу экспорта зерна.

Российский лидер 17 июня заявил, что страна не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Путин подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. По его словам, возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию, Польшу и Румынию. Всего существует пять-шесть вариантов вывоза.

Вопрос об экспорте зерна с Украины обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории страны оказался заблокирован вывоз пшеницы по морю.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022