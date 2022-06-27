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Американцам предсказали «апокалиптические» цены на бензин

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Ho Wai Lee
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Цены на бензин в США могу вырасти до «апокалиптических» значений в том случае, если во время сезона летних ураганов возникнет угроза для нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом рассказал глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза в эфире канала Fox Business.

Эксперт заявил, что в июле в США стабильно наблюдается самый высокий спрос на топливо за год. Клоза добавил, что в июле и августе США «действительно должны скрестить пальцы» в надежде, что ураганы и проблемы с поставками электричества не выведут из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру. «Так что нам нужно немного везения, и я бы не стал полагаться на это», — добавил он.

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Клоза уточнил, что, несмотря на наметившийся прогресс в вопросе ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период, все достижения в нем могут сойти на нет из-за погоды.

«К сожалению, положительные признаки между сегодняшним моментом и, скажем, серединой августа могут просто сойти на нет, если у нас будет активный тропический сезон. Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше пяти (долларов за галлон. — Ред.), и, вы знаете, из-за ураганов могут быть апокалиптические значения», — пояснил аналитик.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действия администрации президента Джо Байдена, заявив, что ее политика привела к рекордным показателям инфляции и потере страной энергетической независимости.

«Это [США] больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — завил 45-й президент США.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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