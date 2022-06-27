Bloomberg обвинил Путина в доведении экономики Германии до предела

Сократив газовые поставки на 60%, президент России Владимир Путин нанес тяжелый урон экономике Европы и, в частности, ФРГ. Об этом в субботу, 25 июня, написало информагентство Bloomberg.

«Эксперты в администрации канцлера [Германии] Олафа Шольца на этой неделе разработали несколько возможных сценариев, и ни один из них не предполагает, что имеющихся резервов будет достаточно, чтобы пережить зиму», — говорится в публикации.

Предполагается, что при сохранении текущего объема поставок потребуется 115 дней для заполнения хранилищ газа на 90% к ноябрю. Однако нет никаких гарантий, что ситуация с экспортом ресурсов не изменится в худшую сторону.

Переломным может стать момент, когда «Северный поток» уйдет на плановый ремонт в июле. Как отметил министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, Германия опасается, что газопровод не вернется.

В прогнозах — возрождение неэкологичных угольных электростанций и поиск альтернативных энергоносителей. Власти рассматривают различные варианты, однако уже сейчас понятно, что процесс адаптации к новым условиям будет долгим и трудным.

«Исправить политические ошибки, совершенные за 20 лет, в течение двух или трех лет нереально», — заключил управляющий директор Energy Consulting Group GmbH Вольфганг Хан.

Также авторы статьи подчеркивают, что масштаб проблемы не ограничивается отсутствием тепла и сокращением производств. Стремительный подъем экономической системы в свое время стал возможен благодаря доступному источнику дешевого топлива, однако теперь ФРГ лишилась этой поддержки.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц в ходе брифинга сообщил, что на фоне событий вокруг Украины профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть.

При этом накануне он призвал воздержаться от спекуляций по поводу прекращения поставок по трубопроводу «Северный поток» после ежегодной инспекции. По его словам, попытки спрогнозировать ситуацию не имеют смысла.

Кроме того, в пятницу министр экономики Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется остановить работу ряда отраслей, Германия находится в состоянии энергетического кризиса и потребление газа требуется снизить везде, где возможно, добавил он.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.