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В ДНР сообщили об обстреле Доломитного со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Ред.) по направлению: 06:05 — н.п. Курдюмовка — н.п. Доломитное: выпущено 20 снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

Накануне ВСУ выпустили 20 снарядов из БМ-21 «Град» в направлении населенного пункта Доломитное.

Ранее в этот день стало известно о гибели жительницы Донецка в результате обстрела Петровского района города украинскими войсками. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что женщина 1983 года рождения была смертельно ранена при ночном обстреле.

Кроме того, в субботу сообщалось, что украинские военные обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив одну ракету «Точка-У». Информации о пострадавших не приводилось.

В последние недели ВСУ усиленно атакуют Донецк и другие населенные пункты республики. Накануне, 24 июня, стало известно, что ребенок, пострадавший в результате обстрела Петровского района Донецка ВСУ, умер в больнице.

Как рассказали пленные украинские военные, командование ВСУ отдает приказы стрелять по своим же солдатам. В частности, речь идет о случаях, когда бойцы сдаются в плен российским военным.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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