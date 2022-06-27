В Нидерландах местные жители начали выселять украинских беженцев

Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в приюты, так как местные жители не готовы оставлять их одних в своих жилищах в летний период. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает издание NU.nl.

«Кошка отправляется в пансионат (имеются в виду зоогостиницы. — Ред.), а украинцы — в приют. Да, это суровая реальность», — заявил один из участников процесса приема беженцев.

Отмечается, что около 1,2 тыс. беженцев проживают у частных лиц, однако местные жители уже начали обращаться к властям, чтобы понять, как им действовать дальше.

Голландцы, которые уезжают в отпуск, объясняют, что не хотят, чтобы украинцы оставались одни в их домах.

По данным управления безопасности в регионе Холландс-Мидден, украинские беженцы всё чаще возвращаются в приюты от принимающих семей. Это связано как с нехваткой свободного места в доме, так и с обострением проблем между принимающей семьей и гостями.

Украинские беженцы продолжают испытывать проблемы во взаимоотношениях с принимающими их европейскими странами.

Так, 24 июня сообщалось, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев.

Ранее, 22 июня, стало известно, что жители Бельгии всё чаще сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны беженцев с Украины.

Накануне министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что в стране устали от украинских беженцев. По его словам, ситуация с Украиной влияет на всё общество — и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают уставать от них. Одна из проблем, с которой столкнулись принимающие семьи, — неравномерное распределение поддержки от властей кантонов, а также большая нагрузка на крупные города страны, где был принят первоначальный поток беженцев. По признанию SFH, ситуация в городах по-прежнему остается напряженной.

До этого, 9 июня, газета Rzeczpospolita рассказала об отрицательном отношении большинства граждан Польши к предоставлению украинским беженцам социальных пособий. Как отмечает автор публикации, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».