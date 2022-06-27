NHK: Япония расширит санкции на 160 организаций и физических лиц из России

Власти Японии планируют расширить санкции против России и включить туда еще около 160 граждан и организаций, чья деятельность связана с РФ. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что рестрикции затронут 70 физических и 90 юридических лиц.

«На саммите G7 в Германии премьер-министр [Японии Фумио] Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, включая запрет на ввоз российского золота», — говорится в сообщении.

Также Кисида призвал участников саммита не ослаблять давление на РФ и следить за стремительным изменением курсов валют и не допустить разрушения экономик из-за инфляции.

Ранее, 7 июня, Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

До этого, 9 мая, Япония ввела новые санкции против 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение».

Также под рестрикции попали более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко, остальные — руководители ЛНР и ДНР.

Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.

5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. По его мнению, в этом виноваты высшие лица страны.

17 июня президент РФ Владимир Путин назвал санкционную кампанию причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.