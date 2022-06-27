CNN: США планируют передать Украине ПРО средней и большой дальности

Администрация США готовится объявить о закупке зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности, который войдет в следующий пакет военной помощи Киеву. Соответствующая информация, полученная от источника, была опубликована CNN в воскресенье, 26 июня.

«Украинские официальные лица запросили систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS (Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс — Ред.). Это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль (161 км), для его использования служащим ВС Украины, вероятно, придется пройти предварительно обучение», — говорится в публикации.

В этот же день президент США Джо Байден, выступая на саммите лидеров G7 в Баварии, заявил, что Вашингтон предоставит Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что доставленные из США реактивные системы залпового огня HIMARS уже используются в боях на неподконтрольной киевским властям территории.

Ранее, 23 июня, стало известно, что в качестве военной помощи Пентагон отправит на Украину четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов.

Кроме того, по данным Белого дома, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн. При этом с начала проведения спецоперации РФ общая сумма вложенных США средств составила около $6,1 млрд.

Тогда же издание LIGA.net со ссылкой на источник в минобороны Украины сообщило, что США передали Киеву гаубицы M777 без систем GPS во избежание попадания технологий к России. Гаубицы передали украинской стороне вместе с боеприпасами к ним. Как считает заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, украинские боевики испытывают проблемы из-за дефицита боеприпасов для артиллерии, особенно калибра 152 мм.

О предыдущем пакете военной помощи Украине было объявлено 1 июня. Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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