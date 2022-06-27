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«Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли впервые с 2001 года

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Mark J. Rebilas
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Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:1 обыграл «Тампу-Бэй Лайтинг» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли.

Последняя встреча состоялась в Тампе (штат Флорида, США) в понедельник, 27 июня.

В составе победителей отметились заброшенными шайбами Натан Маккиннон (22) и Арттури Лехконен (33). У хозяев единственный гол забил Стивен Стэмкос (4).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал четыре броска в створ ворот и провел два силовых приема. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя бросками и двумя хитами. Защитник Михаил Сергачев продемонстрировал три силовых приема, а голкипер Андрей Василевский успешно отбил 28 из 30 бросков.

Серия завершилась счетом 4:2 в пользу «Эвеланш».

Таким образом «Колорадо» впервые с 2001 года завоевали Кубок Стэнли. В общей сложности ХК в третий раз становится победителем плей-офф НХЛ.

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