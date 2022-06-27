В Краснодаре затопило десятки улиц и дорог из-за сильных осадков, передает телеканал «Известия». В регионе действует штормовое предупреждение, поднимается уровень воды в реках Черноморского побережья от Анапы до Магри и в реке Кубань.

Дожди не прекратятся в течение суток 27 июня. Кроме того, ожидаются град, гроза и ветер до 22 м/с.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.