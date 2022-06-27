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Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

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Фото: Global Look Press/IMAGO/COLORSPORT/Terry Donnell
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Форвард английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает ESPN.

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Отмечается, что представители клуба на встрече с португальским футболистом заявили, что не отпустят его.

Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг также заинтересован в том, чтобы Роналду продолжил свою карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Ранее в этот день сообщалось, что новый владелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боэли встретился с представителем португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Стороны обсудили возможность перехода футболиста в лондонский клуб.

При этом также сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» рассматривают Роналду в качестве возможной замены Килиана Мбаппе, пока не продлившего соглашение с парижанами. При этом контракт футболиста с английским клубом «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил руководству клуба, что покинет его, если будет подписан контракт с Роналду.

Ранее, 30 апреля, появлялась информация о возможном возвращении Криштиану Роналду в мадридский «Реал» этим летом.

12 мая Роналду вошел в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года он заработал $115 млн.

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