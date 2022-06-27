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Врач Горенков перечислил симптомы кислородного голодания

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Фото: Unsplash/Yuris Alhumaydy
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Кислородное голодание, или гипоксия, опасно для здоровья организма, в частности для нервной ткани. На наличие заболевания могут указывать такие признаки, как слабость, сонливость и гипотония, сообщил в понедельник, 27 июня, главный внештатный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицины) Роман Горенков.

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Он подчеркнул, что проверить наличие гипоксии можно по уровню сатурации с помощью пульсоксиметра. Содержание кислорода выше 95% — норма, а всё, что ниже, — патология, уточнил врач.

«Клинически гипоксия проявляется прежде всего в поражении нервной ткани, поэтому на ее фоне развиваются слабость, повышенная утомляемость, синдром хронической усталости, головные боли, головокружения, сонливость днем, бледность кожи, гипотония», — приводит его слова радио Sputnik.

Горенков добавил, что гипоксия может и быть скрытой, в таком случае обнаружить ее непросто.

Причин развития заболевания между тем может быть несколько. В частности, она может быть связана с поражением легких, как было при COVID-19, или с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сказал врач.

По его словам, кислородное голодание может возникнуть на фоне низкой физической активности или продолжительного пребывания в помещении.

«Также она может возникнуть в результате выброса в атмосферу токсичных газов, в частности монооксида углерода, который образуется при сжигании топлива. Это вещество блокирует гемоглобин, приводит к образованию карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа. — Ред.)», — уточнил Горенков.

Проветривание помещений и активный образ жизни являются основными способами профилактики гипоксии. Медикаментозное лечение добавляется при переходе заболевания в хроническую стадию, заключил врач.

До этого, 6 июня, врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказывала «Известиям», что при тяжелом течении коронавирусной инфекции с поздним началом лечения или при неправильной терапии могут развиться выраженная гипоксия и недостаточность кровоснабжения, которые могут привести к тяжелому поражению головного мозга.

В мае врач-невролог Наталья Степаненко рассказала, почему щекотка является опасной для детей, отметив, что у ребенка во время щекотки сужаются кровеносные сосуды, отвечающие за доставку кислорода в мозг.

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