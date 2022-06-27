Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg заявил о наступлении дефолта в России
Мир
Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тыс. противотанковых гранатометов
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
В Москве из-за жары вновь продлили «оранжевый» уровень опасности
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В ФРГ предрекли сложности с введением предельных цен на нефть из РФ
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Мир
Бойцы ВСУ пытались выдать себя за военных ЛНР в Северодонецке
Армия
Атомная подлодка «Красноярск» впервые вышла на испытания в Белое море

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 из-за участия Путина

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не стоит бойкотировать саммит «большой двадцатки» (G20), если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в воскресенье, 26 июня, высказала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

Голодные игры: как Россия может помочь в продовольственном кризисе
В чем российский президент обвинил западные страны и почему напомнил о Марии-Антуанетте

«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована «большая двадцатка». Поэтому я не поддерживаю это», — сказала она.

Фон дер Ляйен также указала на то, что формат G20 имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся, поэтому парализовать ее деятельность подобными действиями нельзя.

Ранее, 17 июня, представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш прокомментировала предстоящее участие страны в саммите «двадцатки», который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Она отметила, что сейчас Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако, по ее словам, договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов.

До этого, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также стало известно, что аналогичное предложение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ будет готовиться к саммиту, однако, по его словам, говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022