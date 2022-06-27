Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 из-за участия Путина

Не стоит бойкотировать саммит «большой двадцатки» (G20), если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в воскресенье, 26 июня, высказала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована «большая двадцатка». Поэтому я не поддерживаю это», — сказала она.

Фон дер Ляйен также указала на то, что формат G20 имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся, поэтому парализовать ее деятельность подобными действиями нельзя.

Ранее, 17 июня, представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш прокомментировала предстоящее участие страны в саммите «двадцатки», который пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Она отметила, что сейчас Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако, по ее словам, договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов.

До этого, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также стало известно, что аналогичное предложение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ будет готовиться к саммиту, однако, по его словам, говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.