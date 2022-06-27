Джонсон заявил об окончании «вечеринки» российских углеводородов для стран G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры стран «Большой семерки» G7 осознают близкий конец «вечеринки» российских углеводородов. Соответствующее заявление британский премьер сделал в воскресенье, 26 июня, в интервью телекомпании CNN.

«Я думаю, что здесь, на G7, мы все осознаем, что вечеринка для российских углеводородов закончилась. Все ищут пути адаптации», — отметил он.

Джонсон подчеркнул, что в ближайшей перспективе странам придется «искать углеводороды где-то еще». При этом, добавил премьер, нельзя забывать о вопросе развития зеленой энергетики.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление британского премьер-министра о «конце вечеринки» для российских углеводородов, предположив, что Джонсон не в курсе, что «свободного и доступного углеводородного топлива нет». Без участия России мощностей Алжира, Катара и других поставщиков не хватит для того, чтобы покрыть огромный спрос на энергоресурсы, добавил он.

25 июня стало известно, что на саммите G7 будет обсуждаться введение предельных цен на российскую нефть. Кроме того, стало известно, что лидеры стран «большой семерки» выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию в рамках саммита в германском городе Эльмау.

14 июня «Газпром» сообщал, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая». Позже «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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