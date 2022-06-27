В ФРГ предрекли сложности с введением предельных цен на нефть из РФ

Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Erste эксперты.

По словам Александра Сандкампа из Кильского института мировой экономики, механизм заработает, если его поддержат такие важные страны — покупатели российской нефти, как Китай, Индия и Индонезия.

«В настоящее время нельзя предвидеть, что такое единство будет достигнуто», — считает он.

Он полагает, что такое развитие ситуации может способствовать России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.

С этой точкой зрения согласился и эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново. Он отметил, что ввести предельные цены на закупки российской нефти будет практически невозможно без единой позиции.

«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», — сказал он.

Накануне сообщалось, что лидеры стран «группы семи» (G7) обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть.

Ранее в этот день сообщалось, что лидеры стран, входящих в «большую семерку» (G7), в ходе саммита в германском городе Эльмау, который состоится с 26 по 28 июня, выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию.

До этого, 17 июня, президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 привела к негативным последствиям в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что к инфляции на мировых рынках якобы привела спецоперация по защите Донбасса.

10 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора предупредила о риске роста инфляции в РФ из-за эмбарго на нефть. Однако многое, по ее словам, зависит от того, какие объемы черного золота удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за всё время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге в шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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