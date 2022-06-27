Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg заявил о наступлении дефолта в России
Мир
Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тыс. противотанковых гранатометов
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
В Москве из-за жары вновь продлили «оранжевый» уровень опасности
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В ФРГ предрекли сложности с введением предельных цен на нефть из РФ
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Мир
Бойцы ВСУ пытались выдать себя за военных ЛНР в Северодонецке
Армия
Атомная подлодка «Красноярск» впервые вышла на испытания в Белое море
Сюжет:

В ФРГ предрекли сложности с введением предельных цен на нефть из РФ

Das Erste: введение ценовых лимитов на закупки российской нефти трудно реализовать
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Erste эксперты.

Семеро одного жмут: главы МИД G7 договорились усилить давление на РФ
Зачем на встречу в Германию приезжали министры Украины и Молдавии

По словам Александра Сандкампа из Кильского института мировой экономики, механизм заработает, если его поддержат такие важные страны — покупатели российской нефти, как Китай, Индия и Индонезия.

«В настоящее время нельзя предвидеть, что такое единство будет достигнуто», — считает он.

Он полагает, что такое развитие ситуации может способствовать России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.

С этой точкой зрения согласился и эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново. Он отметил, что ввести предельные цены на закупки российской нефти будет практически невозможно без единой позиции.

«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», — сказал он.

Накануне сообщалось, что лидеры стран «группы семи» (G7) обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть.

Ранее в этот день сообщалось, что лидеры стран, входящих в «большую семерку» (G7), в ходе саммита в германском городе Эльмау, который состоится с 26 по 28 июня, выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию.

До этого, 17 июня, президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 привела к негативным последствиям в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что к инфляции на мировых рынках якобы привела спецоперация по защите Донбасса.

10 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора предупредила о риске роста инфляции в РФ из-за эмбарго на нефть. Однако многое, по ее словам, зависит от того, какие объемы черного золота удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за всё время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге в шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022