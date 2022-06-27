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Эксперт оценил возможность принятия ЕС новых санкций против России

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Фото: Global Look Press/Marcel Kusch/dpa
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В Еврокомиссии уклончиво ответили на вопрос «Известий», планирует ли ЕС ввести против Москвы седьмой пакет мер.

«Как вы знаете, мы не комментируем санкции, которые, возможно, будут введены. Мы уже приняли шесть масштабных пакетов беспрецедентных санкций против России — они обширны и касаются большого спектра сфер. Это гибкий механизм — санкции всегда можно нарастить», — сказал представитель ЕК Даниэль Ферри.

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При этом, по мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, технически Евросоюз может вводить санкции и дальше.

«Но если говорить о качественных шагах, то они имеют определенные рамки, связанные с тем ущербом, который Евросоюз понесет сам. Санкции и так введены серьезные, и удар от них будет сильный. Дальнейшее расширение возможно, но здесь ЕС рискует столкнуться со встречным ударом — если говорить о стратегических секторах, то сейчас запретить поставки из РФ Евросоюз позволить себе не может», — считает он.

Что касается отмены санкций, продолжает эксперт, то такие посулы звучать могут, но у Кремля нет оснований, чтобы им доверять: даже если ЕС отменит свои ограничения, США могут оставить свои в силе, и бизнес будет соблюдать американские меры.

Проблема Евросоюза в том, что, хоть его страны и ввели санкции, использовать их для дипломатического торга они не могут, резюмировал Иван Тимофеев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По мерам и возможности: будет ли ЕС вводить седьмой пакет санкций

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