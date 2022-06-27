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Военный эксперт рассказал о снижении морального духа в ВФУ

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrain
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Моральный дух украинских формирований снижается по всем параметрам, и это очевидно, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Сказать, что украинские войска сломлены или разбегаются, нельзя, — уточнил он «Известиям». — Но, во-первых, подразделения сильно отдаляются друг от друга, сплоченность в целом падает. Во-вторых, кадровая армия, сильно разбавленная теробороной и свежими, отловленными по городам призывниками, теряет умение, и это все видят и понимают. Но пока снижение морально-психологического состояния не так критично, чтобы в целом повлиять на ход спецоперации».

Эксперт отметил, что при атакующих действиях ВФУ ничего не могут показать, но в обороне сражаются достаточно стойко.

«Это во многом обеспечивает ядро из 15–20% профессиональных военных, — считает он. — За счет них украинские формирования пока держатся, если есть артиллерийская поддержка и оборона в целом организована. Однако сейчас мы видим, как ядро кадровиков выбивается в боях».

26 июня Минобороны России сообщило, что успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава ВФУ. В частности, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций.

Напомним, что 25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет около 145 кв. км.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отставить позиции: в украинской бригаде под Артемовском началось дезертирство

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