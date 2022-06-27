Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тыс. противотанковых гранатометов

Правительство Украины закупило на собственные средства у германского оборонного концерна Dynamit Nobel Defense (DND) еще 2,9 тыс. противотанковых гранатометов типа RGW-90 Matador. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинском кабмине.

Отмечается, что последний заказ был сделан в два транша: сперва Киеву было поставлено 2,3 тыс. систем, во второй раз — 576. Оружие, как уточнили источники, уже доставлено на украинскую территорию.

Между тем министерство экономики ФРГ Роберта Хабека, которое отвечает за BAFA (Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии), сообщили в статье, не прокомментировали данную информацию.

RGW-90 Matador представляет собой разновидность безоткатной реактивной гранаты, которой можно стрелять с плеча, добавило издание.

Ранее, 23 июня, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию «Укринформ» заявил, что Киев заключил контракт с ФРГ на поставку системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Стоимость такой системы составила €178 млн. По контракту закупка у производителя должна осуществиться за счет немецкого правительства.

Даже у бундесвера (вооруженные силы Германии) пока еще нет такой системы, добавил Мельник.

Накануне глава германского минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что украинская сторона дала гарантии, что не будет использовать западное оружие для обстрела российской территории.

До этого, 21 июня, власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

При этом, как написал политический журналист Торстен Юнгхольт в Welt am Sonntag, в Германии за последние несколько недель запасы боеприпасов со складов бундесвера существенно сократились в связи с поставками оружия на Украину. Проблема касается не только боеприпасов, но и дефицита инвестиций в логистику и инфраструктуру, который оценивается в размере около €30 млрд, добавил автор публикации.

Между тем 8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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