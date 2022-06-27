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Двух тонувших детей спасли на Терлецких прудах в Москве

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Фото: t.me/DGONews
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В Москве на Терлецких прудах спасли двух тонувших детей. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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Инцидент произошел ранее в этот день в Восточном округе. Дежурные поисково-спасательной станции «Терлецкая» спасли троих человек, в том числе двоих детей.

Сначала из воды вытащили 16-летнего подростка. Его госпитализировали. Спустя час на том же месте спасатели подняли из воды 12-летнего мальчика. Его доставили на станцию, где оказали первую помощь. Его родители отказались от госпитализации и решили вернуться домой.

Также на Терлецких прудах спасатели заметили тонувшего 40-летнего мужчину. Из воды его подняли в 20 м от берега. От госпитализации тот отказался после оказания первой помощи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

22 июня спасатели в Москве вытащили на Белом озере в районе Косино-Ухтомский тонувшую в 100 м от берега женщину. Как пишет «Москва 24», пострадавшей на станции оказали первую помощь. От госпитализации та отказалась. Наряд полиции провел с женщиной профилактическую беседу.

В апреле в Санкт-Петербурге медики спасли пятилетнего мальчика, который захлебнулся водой в бассейне. Инцидент произошел во время тренировки. Прибывшим на место ЧП врачам удалось его реанимировать, сообщает телеканал «360».

Ранее спасатели напомнили жителям Московской области правила поведения на водоемах. В ходе патрулирования спасатели проводили разъяснительные беседы с гражданами, напоминая о запрете купания в несанкционированных местах. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют выбирать в качестве мест отдыха специально оборудованные пляжи.

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