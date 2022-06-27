Евродепутат оценил возможность отказа ЕС от консенсуса

Против отказа от единогласного принятия решений в ЕС выступает ряд восточноевропейский государств. Об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

«Предложения об отмене принципа единогласия или национального вето в налоговой, климатической, энергетической и внешней политике потребуют изменений в договор ЕС, — заявил «Известиям» политик. — То есть каждое из 27 государств-членов должно будет согласиться с отказом от национального права вето. Против этого сейчас выступают некоторые восточноевропейские государства. Трудно сказать, увенчаются ли успехом планы ЕК».

Напомним, дискуссию об отказе от единогласного принятия решений в ЕС спровоцировала ситуация с согласованием шестого пакета санкций против РФ. Из-за позиции Венгрии этот процесс затянулся почти на месяц. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, как раз представившая проект нефтяного эмбарго России, заявила 9 мая, что Евросоюзу предстоит пересмотреть правило консенсуса.

Накануне саммита 23 июня, на котором Украине и Молдавии был предоставлен статус кандидатов, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стоит отказаться от консенсуса при решении внешнеполитических вопросов. По ее словам, перспективы возможного расширения заставляют Евросоюз быстрее реагировать на геополитические события.

Официальный представитель комитета по конституционным вопросам (AFCO) Европарламента (ЕП) в свою очередь сообщил «Известиям», что на этом уровне также обсуждается возможность перехода от консенсуса к голосованию квалифицированным большинством в таких вопросах, как санкции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Единство сомнений: откажется ли ЕС от консенсуса при принятии санкций