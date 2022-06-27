Певица Юта выступила в Новой Каховке на концерте ко Дню молодежи

В Херсонской и Запорожской областях прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, который отмечается в России ежегодно 27 июня.

Так, в Новой Каховке Херсонской области состоялся концерт во вновь открывшемся дворце культуры. Перед жителями города выступили артисты Центрального академического театра российской армии, в том числе певица Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта. Они исполнили современные российские песни, хиты советских лет, а также песни на украинском языке.

По словам Осиповой, музыка объединяла людей во все времена. Она считает, что музыка может помочь развить новые качества души, которые заложены в каждом из нас.

«Для меня, как для автора и исполнителя своих песен, очень важно быть услышанной. Если мои песни приносят людям позитив и радость, я бегу и делаю свою работу», — поделилась певица.

Также стало известно, что в фойе дворца культуры открылась доставленная из Санкт-Петербурга выставка Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I.

В экспозиции отражены все периоды жизни российского императора, в том числе Полтавская битва, годовщина которой также приходится на 27 июня.

Как рассказала жительница села Корсунка Наталья Кирийчук, она приезжает на праздники в Новую Каховку уже в четвертый раз, в том числе она была в городе в День Победы.

«Очень рады, что это время настало. Мы хотим единства. Как это было раньше. Потому что Русь — это бывшая Украина, великая Россия и белая Русь. Мы один народ», — сказала она.

Кроме того, в Новой Каховке возобновил работу городской кинотеатр «Юность». В честь Дня молодежи были организованы два бесплатных сеанса итальянской комедии.

«Зал забит, все люди довольны, потому что ждали открытия кинотеатра. Дальше будем продолжать работать, работаем сейчас над репертуаром, пока немного задержки. Как только появится больше фильмов, будем полным ходом работать», — подчеркнул администратор кинотеатра Артур Довгань.

Мероприятия, посвященные Дню молодежи, прошли и в Запорожской области. Так, в поселке Веселое организовали различные конкурсы, а местные артисты выступили с небольшим концертом.

По словам и.о. главы Веселовской поселковой администрации Владимира Мацака, в преддверии праздника был организован показ фильма «Легенда №17». Он отметил, что эта лента воспитывает молодежь в духе верности родины, честности, патриотизма, «чего никогда не было за последние 14 лет».

«Я думаю, всем понравился фильм и сегодняшний праздник. Это дело начато, мы будем всегда его проводить. Мы всегда будем уделять большое внимание молодежи, которая занимает у нас 15% в нашем обществе», — подытожил он.

В понедельник, 27 июня, в России отмечается День молодежи. Ранее в этот день культуролог Наталия Зинович рассказала «Известиям» об истории праздника.

Изначально праздник назывался День советской молодежи, он был основан в 1958 году и отмечался в последнее воскресенье июня. В 1993 году Борис Ельцин установил единую дату — 27 июня и переименовал его просто в День молодежи.

Отмечается, что в Москве 27 июня праздничные мероприятия состоятся на фестивале «Пикник». В период с 15:00 до 19:00 мск желающие смогут поиграть в пинг-понг, станцевать зумбу, а также посмотреть выступление группы A’melon7.

Не менее увлекательной будет программа мероприятий в рамках фестиваля профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности» на Воробьевых горах. Интересные мастер-классы и возможность попробовать себя в разных профессиональных направлениях — эти и другие необычные активности будут доступны для всех желающих с 11:00 мск.