Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 июня

Жаркая погода с небольшой облачностью и без осадков ожидается в московском регионе в понедельник, 27 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +31…+33 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов.

Днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — ветер северный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 751–752 мм ртутного столба.

26 июня сообщалось, что в Москве продлевается «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня. Она напомнила, что в период жары солнце особенно активно. Для того чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении контроля безопасности спасателями на столичных водоемах. Данные меры обусловлены аномальной жарой.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше 160 «комнат прохлады» начали работать в городе.