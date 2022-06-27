Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на нежелание Запада рассказывать о своих наемниках на Украине
Мир
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
Журналистов доставили на саммит G7 на вертолете из-за протестов
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Мир
В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах
Общество
Вильфанд рассказал о понижении температуры в Москве с 28 июня
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жаркая погода с небольшой облачностью и без осадков ожидается в московском регионе в понедельник, 27 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Бросило в жар: россиян предупредили об опасном ультрафиолете
Центральные регионы страны подвергнутся сильному УФ-излучению

Днем в Москве воздух прогреется до +31…+33 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов.

Днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — ветер северный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 751–752 мм ртутного столба.

26 июня сообщалось, что в Москве продлевается «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня. Она напомнила, что в период жары солнце особенно активно. Для того чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении контроля безопасности спасателями на столичных водоемах. Данные меры обусловлены аномальной жарой.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше 160 «комнат прохлады» начали работать в городе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022