Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на нежелание Запада рассказывать о своих наемниках на Украине
Мир
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
Журналистов доставили на саммит G7 на вертолете из-за протестов
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Мир
В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах
Общество
Вильфанд рассказал о понижении температуры в Москве с 28 июня

Участниками двухдневной велогонки в Верее стали 420 спортсменов

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Верее прошла первая в этом сезоне велогонка Cyclingrace, участниками которой стали 420 человек. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

На два дня самый маленький город Московской области стал центром притяжения участников любительского велоспорта.

Отмечается, что спортсмены приехали туда из Москвы, Подмосковья, Тулы, Твери, Воронежа, Санкт-Петербурга и Белоруссии. К гонкам по традиции присоединился коллектив паралимпийцев «Команда уникальных людей», сообщает телеканал «360».

В первый день состоялись индивидуальные соревнования с раздельным стартом, на во второй день спортсмены вышли на старт групповой гонки и велозаезда на 118 км.

Настоящим испытанием для велосипедистов стали сложный холмистый рельеф и жаркая погода.

Следующая двухдневная велогонка пройдет 30 и 31 июля в музее «Бородино». 6-7 августа гонка состоится в Сергиевом Посаде, 20-21 августа ее проведут в Коломне, пишет РИАМО.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022