Участниками двухдневной велогонки в Верее стали 420 спортсменов

В Верее прошла первая в этом сезоне велогонка Cyclingrace, участниками которой стали 420 человек. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

На два дня самый маленький город Московской области стал центром притяжения участников любительского велоспорта.

Отмечается, что спортсмены приехали туда из Москвы, Подмосковья, Тулы, Твери, Воронежа, Санкт-Петербурга и Белоруссии. К гонкам по традиции присоединился коллектив паралимпийцев «Команда уникальных людей», сообщает телеканал «360».

В первый день состоялись индивидуальные соревнования с раздельным стартом, на во второй день спортсмены вышли на старт групповой гонки и велозаезда на 118 км.

Настоящим испытанием для велосипедистов стали сложный холмистый рельеф и жаркая погода.

Следующая двухдневная велогонка пройдет 30 и 31 июля в музее «Бородино». 6-7 августа гонка состоится в Сергиевом Посаде, 20-21 августа ее проведут в Коломне, пишет РИАМО.