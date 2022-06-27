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Пушков ответил на слова Джонсона о судьбе российских углеводородов

Сенатор Пушков раскритиковал слова Джонсона о «конце вечеринки» российских углеводородов
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Российский сенатор Алексей Пушков в понедельник, 27 июня, прокомментировал заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о «конце вечеринки» для российских углеводородов.

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«Где-то еще», если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеводородного топлива нет. Налаживание «новой энергетики» в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки», — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что без участия России мощностей Алжира, Катара и других поставщиков не хватит для того, чтобы покрыть огромный спрос на энергоресурсы.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что отказ стран «большой семерки» (G7) от поставок из РФ станет началом конца для российских углеводородов. По его словам, в краткосрочной перспективе Европа будет искать альтернативных торговых партнеров, а в долгосрочной будет развивать зеленую энергетику.

25 июня стало известно, что на саммите G7 будет обсуждаться введение предельных цен на российскую нефть. Источник в правительстве Германии заявил, что «группа семи» следует к принятию решения.

Тогда же сообщалось, что лидеры стран «большой семерки» выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию в рамках саммита в германском городе Эльмау.

В свою очередь Еврокомиссия заявила, что 12 стран Европы полностью или частично остались без российского газа. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала, что Евросоюз (ЕС) достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом и углубил сотрудничество с Норвегией, которая не является частью организации. Также скоро ЕС должен подписать соглашение о поставках газа со стороны Азербайджана.

15 июня «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

За день до этого «Газпром» объявил о сокращении поставок до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. в связи с невозвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая».

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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