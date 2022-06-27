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ВСУ обвинили в массовом убийстве иностранных наемников в Лисичанске

ВСУ начали ликвидировать своих иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке
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Фото: ТАСС/Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire
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Остающиеся в Лисичанске и Северодонецке группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к ликвидации иностранных наемников. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР).

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«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию», — сказал он ТАСС.

Источник также отметил, что военные ЛНР уже обнаружили несколько сожженных тел иностранных наемников. Уточняется, что они приехали из Англии и Польши.

Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что наемники из Франции, Польши, Германии и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие.

25 июня один из мирных жителей рассказал, что в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке скрывались иностранные наемники. По его словам, наемники дежурили на этажах. ВСУ расставили танки вдоль здания и никого не отпускали, заявляя, «что нечего было оставаться».

Ранее в этот день Северодонецк был взят под полный контроль ЛНР. В тот же день подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко доложил о полном переходе промзоны предприятия «Азот» под контроль военных республики.

Тогда с территории предприятия были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь.

24 июня стало известно, что войска ВСУ и Национальной гвардии получили приказ покинуть Северодонецк. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил факт отступления.

До этого, 16 июня, вырвавшиеся из бомбоубежища «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на предприятии. По словам одной из женщин, иностранные наемники не разрешали мирным жителям выходить из убежища, аргументируя это тем, что снаружи якобы опасно, потому что «идет зачистка».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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