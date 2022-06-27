Двое детей погибли в ДТП в Ленинградской области

В Ленинградской области в результате ДТП погибли двое детей. Об этом 26 июня сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Известий», авария произошла ранее в этот день в Тосненском районе. На трассе М-10 на 621-м км в районе деревни Болотница водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего микроавтобус наехал на препятствие и загорелся.

В результате погибли двое детей пяти и семи лет от полученных ожогов, пишет REGNUM. Также пострадали трое взрослых. Как сообщает Life.ru, их госпитализировали с сильными ожогами.

Автомобиль сгорел полностью. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 июня под Нижним Тагилом женщина без водительских прав сбила двух детей. В результате произошедшего пострадали пятнадцатилетний велосипедист и его десятилетний брат.

Женщина была лишена водительских прав в 2018 году женщина на 18 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом виде.