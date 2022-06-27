Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на нежелание Запада рассказывать о своих наемниках на Украине
Мир
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
Журналистов доставили на саммит G7 на вертолете из-за протестов
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Мир
В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах
Общество
Вильфанд рассказал о понижении температуры в Москве с 28 июня

Двое детей погибли в ДТП в Ленинградской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области в результате ДТП погибли двое детей. Об этом 26 июня сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Известий», авария произошла ранее в этот день в Тосненском районе. На трассе М-10 на 621-м км в районе деревни Болотница водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего микроавтобус наехал на препятствие и загорелся.

В результате погибли двое детей пяти и семи лет от полученных ожогов, пишет REGNUM. Также пострадали трое взрослых. Как сообщает Life.ru, их госпитализировали с сильными ожогами.

Автомобиль сгорел полностью. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 июня под Нижним Тагилом женщина без водительских прав сбила двух детей. В результате произошедшего пострадали пятнадцатилетний велосипедист и его десятилетний брат.

Женщина была лишена водительских прав в 2018 году женщина на 18 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022