Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду в ряде регионов РФ

Урал, Поволжье и юг Западной Сибири ожидает прохладная погода на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Где некомфортно и очень холодная погода прогнозируется, так это на Урале. В Челябинске, Екатеринбурге ожидается температура ниже 15 градусов, то есть на 6-8 градусов ниже нормы. С понедельника начнется похолодание в Поволжье», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Также Вильфанд отметил, что столбики термометров опустятся до 18 градусов тепла в Нижегородской области, до +15 — в Татарстане и до +20 — в Ульяновской области.

«Драматическое понижение температуры ожидается на юге Западной Сибири. В Омской области, например, в понедельник уже +15-20 градусов днем будет», — уточнил метеоролог.

24 июня ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что холодный атмосферный фронт прибудет в Москву 28 июня и будет сопровождаться «скоротечными локальными ливнями и грозами», а температура опуститься до +24...+29 градусов.