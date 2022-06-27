Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел с дороги на тротуар и сбил двух пешеходов. В распоряжении «Известий», появилось в воскресенье, 26 июня, видео с места происшествия.

Инцидент произошел еще в пятницу в Колпино. На кадрах видно, как легковой автомобиль на скорости въезжает на тротуар перед многоэтажным домом.

Как уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, ДТП случилось возле дома 46 на улице Веры Слуцкой.

«Женщина 1975 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом, зажала ногой педаль газа и совершила наезд на двух пешеходов», — отметили в ведомстве.

В МВД рассказали, что возраст пострадавших от наезда людей — 52 и 56 лет. Они были госпитализированы, их состояние расценивается как средней тяжести.

Правоохранители проводят проверку после аварии. В настоящее время все обстоятельство произошедшего выясняются.

Ранее, 22 июня, в Приморском крае автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сбил девушку на дороге, пострадавшая 24-летняя девушка скончалась.

20 июня на Боровском шоссе на западе Москвы автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе. Людей, переходящих дорогу, отбросило в сторону от столкновения.