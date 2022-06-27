Заработал единый сайт для выбора любого вида отдыха в Подмосковье

В Московской области запустили единый ресурс для выбора отдыха в регионе. Об этом 26 июня сообщается на сайте подмосковного правительства.

Губернатор региона Андрей Воробьев в эфире программы «Вести–Москва. Неделя в городе» отметил, что вариантов для отдыха в Подмосковье может быть масса, поэтому, чтобы человек мог сориентироваться и выбрать для себя подходящее времяпрепровождение, власти запустили ресурс welcome.mosreg.ru.

Глава региона уточнил, что на этом сайте, например, можно выбрать место для рыбалки, экскурсию в музей, поездку в пансионат или к историческим достопримечательностям.

«Поэтому есть ресурс, который мы сейчас достаточно активно продвигаем. Для чего? Чтобы всё было понятно человеку: куда поехать — в музей, на рыбалку, на отдых, лечение или просто погулять, насладиться историческими ценностями. Вот я считаю, что на этом сайте есть ответы на все вопросы», — приводит слова губернатора телеканал «360».

Ранее Воробьев отмечал рост спроса на отдых в Московской области. В начале июня на летний период было забронировано около 85% отелей и глэмпингов. Он также отмечал, что в регионе планируют обеспечивать все необходимые условия для туристов, создавать условия для комплексного отдыха. Также в регионе организованы различные маршруты для туристов — исторические, паломнические, спортивные, семейные, экстремальные, пишет РИАМО.

В мае Росстат составил рейтинг самых популярных мест у туристов. Возглавила его Москва за период с января по март 2022 года. Всего в столицу российские и иностранные туристы совершили 3,7 млн поездок, отмечает телеканал «Звезда». В десятку самых посещаемых также вошли Краснодарский край (около 2,5 млн посещений), Ленинградская область (чуть больше 2 млн поездок), Московская область (почти 1,8 млн путешествий) и Санкт-Петербург (1,5 млн туров).

Всего с января по март 2022 года было совершено 24,1 млн поездок в пределах Российской Федерации, пишет RT.

Также в мае представитель Мособлдумы в Совфеде Александр Двойных рассказал, что в Московской области появится программа развития экотуризма. По его словам, экотуризм является одним из перспективных направлений для сферы путешествий в регионе. Сенатор отметил, что запрос на экотуризм является высоким — речь идет о кэмпингах, глэмпингах, а также обустроенных стоянках для автокемпинга.