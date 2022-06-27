Люди пострадали при взрыве в жилом доме в английском Бирмингеме
Двухэтажный жилой дом в английском Бирмингеме (графство Уэст-Мидлендс) был наполовину разрушен в результате взрыва. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщила городская полиция, которая эвакуирует жителей соседних домов.
«Есть сообщения о пострадавших, однако их количество и тяжесть полученных ими травм в настоящий момент неизвестны. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причина взрыва на данный момент не установлена.
По словам очевидцев, звук взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия. В нескольких соседних домах также выбиты окна.
Ранее в этот день сообщалось, что в Челябинске 44-летний мужчина пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом здании, его госпитализировали.
К моменту прибытия на место пожарных на кухне жилого помещения площадью 5 кв. м горели вещи. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.