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Люди пострадали при взрыве в жилом доме в английском Бирмингеме

В английском Бирмингеме часть жилого дома была разрушена взрывом, есть пострадавшие
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Фото: Unsplash/King's Church International
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Двухэтажный жилой дом в английском Бирмингеме (графство Уэст-Мидлендс) был наполовину разрушен в результате взрыва. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщила городская полиция, которая эвакуирует жителей соседних домов.

«Есть сообщения о пострадавших, однако их количество и тяжесть полученных ими травм в настоящий момент неизвестны. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина взрыва на данный момент не установлена.

По словам очевидцев, звук взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия. В нескольких соседних домах также выбиты окна.

Ранее в этот день сообщалось, что в Челябинске 44-летний мужчина пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом здании, его госпитализировали.

К моменту прибытия на место пожарных на кухне жилого помещения площадью 5 кв. м горели вещи. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

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