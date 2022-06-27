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Три человека погибли в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

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Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
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Три человека погибли в результате ДТП в Белогорском районе на трассе «Таврида» в Крыму. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Отмечается, что инцидент произошел около 17:00. Водитель BMW в районе поселка Зуя столкнулся с автомобилями Renault и Nissan, которые попали в ДТП ранее.

«В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Renault погибли», — говорится в сообщении.

В МВД Крыма уточнили, что в числе погибших 15-летний подросток.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на федеральной трассе М-5 в Рязанской области. Автомобиль врезался в мачту уличного освещения.

Уточняется, что 27-летний водитель машины Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. 26-летняя пассажирка иномарки скончалась по пути в больницу. 28-летняя женщина и 28-летний мужчина, которые находились на пассажирских местах, получили травмы

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