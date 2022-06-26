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Директор Шатунова рассказал о желании певца поехать в Донбассе

Директор Шатунова рассказал о желании певца записаться добровольцем для участия в спецоперации в Донбассе
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Скончавшийся на днях певец Юрий Шатунов хотел отправиться добровольцем в Донбасс. Об этом в воскресенье, 26 июня, рассказал «Известиям» его директор Аркадий Кудряшов.

«Юра сказал: «Аркадий, поехали запишемся добровольцами. Я говорю: «Юр, ты чего, с ума сошел?". Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: «Поехали на Донбасс», — рассказал он.

При этом Кудряшов упомянул, что музыкант не служил в армии из-за проблем со здоровьем: Шатунов получил освобождение от призыва, так как у него диагностировали язву желудка.

Каким он парнем был: Россия оплакивает Юрия Шатунова
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Ранее директор певца заявил, что тот «до безумия» любил свою родину — Россию.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Прощание с российским певцом, которое проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в воскресенье, продлилось шесть часов. В церемонии приняли участие более 10 тыс. человек.

По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище. Кудряшов позже рассказал, что частично его прах будет захоронен в Германии. О кремации, по словам представителя, еще при жизни попросил сам певец. В ФРГ до настоящего момента проживала семья звезды эстрады.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова. Песня «Белые розы» была одним из хитов Шатунова в конце 1980-х годов.

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