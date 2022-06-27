Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в понедельник, 27 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

По информации оборонного ведомства, благодаря мужеству, отваге, командирскому мастерству полковника Александра Ложевича один из населенных пунктов Сил на одном из важных направлений был освобожден от украинских националистов. Военные по его умелым руководством смогли нанести значительный урон противнику, украинские радикалы понесли большие потери.

Сам Ложевич, уточнили в министерстве, в ходе наступления принял грамотное решение по распределению личного состава, вооружения и военной техники. Находясь на переднем крае, он корректировал огонь артиллерии, а с началом наступательных действий убыл к штурмовым группам и возглавил их.

Кроме того, в ходе штурма укрепленных позиций украинских боевиков успешно пресекал все попытки противника вскрыть и подавить огневые позиции наступающих российских войск.

Ефрейтор Евгений Пахомкин, продолжили в российском ведомстве, выполняет задачи по ведению воздушной разведки в составе расчета беспилотных летательных аппаратов. В ходе наступления российских подразделений на удерживаемый противником укрепленный район, он своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт войск ВС РФ информацию об огневых точках и замаскированных позициях украинских бойцов.

Как уточнили в Минобороны, Пахомкин точно корректировал огонь артиллерийских подразделений, а после ударов российской авиации и артиллерии фиксировал поражение бронетехники и живой силы украинских националистов. Разведывательные данные, полученным ефрейтором, помогли колонне российской бронетехники беспрепятственно преодолеть населенный пункт, удерживаемый украинскими боевиками, без потерь личного состава, вооружения и техники.

Также Пахомкин обнаружил командный пункт противника, который впоследствии был уничтожен.

В министерстве отметили и самоотверженность младшего сержанта Александра Валеева, отделение под командованием которого с начала спецоперации осуществляло задачи по обнаружению, сопровождению и своевременной передаче данных о воздушных целях украинских националистов на командный пункт воздушно-десантных войск.

В один из дней отделение прикрывало командный пункт российских ВС от ударов противника с воздуха. Подразделение младшего сержанта подверглось удару украинских боевиков с применением реактивных систем залпового огня «Град». При этом, как подчеркнули в ведомстве, Валеев, подавая команды механику-водителю, вывел машину из-под огня, сохранил управление отделением по средствам связи, не ослабив наблюдения за воздушной обстановкой.

Благодаря его самоотверженным действиям была обеспечена непрерывная боевая работа самоходного зенитного ракетного комплекса «Стрела -10», добавили в Минобороны, отметив, что это позволило своевременно обнаружить вражеский БПЛА, с которого противник осуществлял корректировку артиллерийского огня по российскому подразделению. В результате беспилотный летательный аппарат противника был уничтожен.

Ранее, 26 июня, в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Накануне стало известно о взятии под контроль подразделениями народной милиции ЛНР при поддержке российских войск Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Попытка противника превратить завод «Азот» в очаг сопротивления была сорвана.

Кроме того, Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации. Выявленные цели националистов подавляются огнем 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган», рассказали в ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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