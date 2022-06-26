Ребенок пострадал в результате наезда мотоциклиста под Екатеринбургом

Ребенок пострадал после того, как мотоциклист наехал на зрителей во время соревнований в Ирбите Свердловской области. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в 16:28 (14:28 мск).

«Мальчик находился в зрительской зоне на втором этапе чемпионата России по гонкам на мотоциклах с колясками. Проходя трассу, один из экипажей не справился с управлением, выехал с трассы, перелетел через тройное ограждение, включая металлическую сетку, приземлился в зоне для болельщиков и касательно задел этого мальчика», — сказал собеседник «РИА Новости».

По данным пресс-службы ведомства, 13-летний ребенок был доставлен в больницу с подозрением на перелом голени, однако диагноз не подтвердился, ему диагностировали ушиб мягких тканей и отпустили домой.

Информация о других пострадавших не приводится.

В МВД уточнили, что водитель и пассажир мотоцикла невредимы.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что в Твери в результате наезда мотоцикла погиб мужчина. По данным Госавтоинспекции, мотоциклист совершил наезд на мужчину возле железнодорожного переезда на Савватьевском шоссе. Потерпевший лежал на проезжей части, от полученных травм он скончался на месте.