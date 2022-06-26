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Мужчина пострадал при взрыве газа в доме в Челябинске

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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом здании в Челябинске, пострадал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в воскресенье, 26 июня, в региональном МЧС.

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Отмечается, что в ведомство поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже дома на улице Шоссе Металлургов.

К моменту прибытия на место пожарных на кухне жилого помещения площадью 5 кв. м. горели вещи. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

«При выяснении обстоятельств установлено, что произошло воспламенение газовоздушной смеси на кухне (предварительно, утечка газа из соединения с газовой плитой, источник зажигания устанавливается).В результате происшествия травмирован один человек (44-летний хозяин квартиры), получил ожоги тела», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Уточняется, что мужчина госпитализирован. Состояние его здоровья неизвестно.

К настоящему времени возгорание ликвидировано. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее, 23 июня, сообщалось о взрыве газа во Всеволожском районе Ленинградской области. Спасатели эвакуировали по строительным лесам ребенка. О пострадавших информации пока не поступало.

Хлопок бытового газа в частном доме в поселке Большие пруды под Красноярском произошел 18 июня. Пострадали четверо взрослых, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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