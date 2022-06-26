Журналистов доставили на саммит G7 на вертолете из-за протестов

Журналистам, освещающим саммит «большой семерки» (G7) в Германии, предоставили вертолет, чтобы они избежали встречи с протестующими.

На это 26 июня обратило внимание издание Politico.

Репортеров доставили в замок Эльмау, где проходит встреча мировых лидеров, из города Гармиш-Партенкирхен, который в последнее время наводнили антиглобалисты, экоактивисты и прочие группы протестующих.

По словам военных, такой способ передвижения позволил избежать пробок и столкновений с митингующими.

В эти дни в Германии проходят массовые протесты из-за саммита G7. В расположенном неподалеку Мюнхене на улицы вышли 3,5 тыс. человек, а всего для участия в акциях зарегистрировалось 20 тыс. человек.

В ходе первого дня саммита G7 стало известно, что лидеры стран готовы оказывать бессрочную помощь Украине в борьбе против России. Также главы «большой семерки» договорились запустить новое партнерство по глобальной инфраструктуре.

Помимо этого канцлер Германии Олаф Шольц выразил беспокойство в связи с макроэкономической ситуацией в мире, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил «конец вечеринки» российских энергоносителей, а его японский коллега Фумио Кисида посоветовал не ослаблять давление на РФ. Также стало известно о намерении стран G7 ввести запрет на импорт российского золота.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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