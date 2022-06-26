МИД РФ указал на нежелание Запада рассказывать о своих наемниках на Украине

Страны «коллективного Запада» намеренно игнорируют вопросы российской стороны о деятельности их же наемников на территории Украины. На это указала 26 июня в эфире программы «Воскресный вечер» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Они (западные страны. — Ред.) же занимаются, как (посол РФ в Лондоне Андрей— Ред.) Келин сказал, пишут какие-то провокативные, хамские бумаги. Но они же не хотят отвечать на те вопросы, которые мы им задаем, о той деятельности, которую они ведут», — рассказала дипломат.

Так она ответила на вопрос о том, обращались ли власти Великобритании и США к РФ по поводу задержанных на Украине наемников, и добавила, что западные страны стараются сделать все возможное, чтобы растянуть конфликт на как можно больший срок.

25 июня газета Express указала на то, что если казнь британских наемников в Донбассе состоится, то этот момент станет «точкой невозврата» в отношениях Лондона и Москвы.

23 июня адвокат Юлия Церковникова сообщила, что британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые были приговорены судом ДНР к смертной казни, готовятся подать апелляцию и, в случае отказа, прошение о помиловании.

До этого, 22 июня, российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британская сторона направила ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британцев и гражданина Марокко к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня.

Между тем заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу осужденных британских наемников. Как отметил Басурин, Великобритании «нужна просто картинка», там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики — это выше их достоинства. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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