В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского

В Лисичанске ведется работа по задержанию сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 26 июня сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города», — цитирует источник ТАСС.

26 июня силы ЛНР добрались до промышленной зоны Лисичанска. По словам посла республики в России Родиона Мирошника, активно ведется операция на юге города в районе завода резинотехнических изделий и желатинового завода.

Еще днем ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что союзные силы республики и РФ вошли в Лисичанск и бои ведутся в черте города. Тогда же стало известно, что шахта в Лисичанске и один из заводов были взяты под контроль союзнических сил.

23 июня сообщалось, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. В тот же день союзные силы ЛНР и РФ разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на Лисичанском направлении.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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