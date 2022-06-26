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В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
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В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Лисичанске ведется работа по задержанию сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 26 июня сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города», — цитирует источник ТАСС.

26 июня силы ЛНР добрались до промышленной зоны Лисичанска. По словам посла республики в России Родиона Мирошника, активно ведется операция на юге города в районе завода резинотехнических изделий и желатинового завода.

Еще днем ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что союзные силы республики и РФ вошли в Лисичанск и бои ведутся в черте города. Тогда же стало известно, что шахта в Лисичанске и один из заводов были взяты под контроль союзнических сил.

23 июня сообщалось, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. В тот же день союзные силы ЛНР и РФ разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на Лисичанском направлении.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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