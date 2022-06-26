В результате стрельбы со стороны Украины погиб мужчина в ДНР

В результате обстрела со стороны Украины погиб мужчина в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 26 июня в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новомихайловки и Доли. Выпущено три снаряда калибром 152 мм. Погиб мужчина 1949 года рождения», — заявили в СЦКК.

Ранее в этот же день в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике один человек погиб и двое ранены. Около 8:00 они подверглись минометному обстрелу.

Также в воскресенье произошел артиллерийский обстрел в населенном пункте Сватово, в результате чего сгорело 20 грузовиков. Также сообщалось, что украинские войска вновь применили тактический комплекс «Точка-У» для обстрела территории ЛНР. Украинские боевики выпустили одну ракету в сторону города Сватово.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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