Онколог назвал возможным для женщины стать матерью при наличии рака

Наличие онкологического заболевания у женщины не означает, что она не сможет стать матерью. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 26 июня, рассказал главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

«В каких-то ситуациях можно начать лечение на фоне беременности, в каких-то можно дождаться срока, когда можно роды разрешить женщине, потом начать эффективное лечение. У нас есть опыт одномоментного выполнения кесарева сечения и операции по поводу онкологического заболевания», — заявил ведущий специалист.

По его словам, в современной медицине уже существуют проверенные методики замораживания яйцеклеток. Это позволит применить ЭКО и не откладывать терапию. Хатьков также напомнил о необходимости своевременной консультации с лечащим врачом по поводу правильного выхода из сложившейся ситуации.

25 июня диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина предостерегла граждан от употребления мясных изделий в жаркую погоду. В период повышенной температуры воздуха у человека замедляется пищеварение, из-за чего жареное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к онкологии.

7 июня доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева заявила, что алкогольные напитки могут повысить риск развития некоторых видов рака.