Джонсон заявил о «конце вечеринки» для российских углеводородов

Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что страны «Большой семерки» (G7) будут отказываться от потребления российских углеводородов. Об этом он заявил 26 июня в интервью CNN.

«Я думаю, что здесь, на G7, мы все осознаем, что вечеринка для российских углеводородов закончилась. Все ищут пути адаптации. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще», — сказал Джонсон в ходе саммита G7 в Германии.

В долгосрочной же перспективе странам G7 нужно развивать зеленую энергетику, за которой будущее, считает британский премьер.

Со своей стороны Джонсон пообещал развивать ветровую электроэнергетику и активнее строить атомные реакторы.

25 июня стало известно, что на саммите G7 будет обсуждаться введение предельных цен на российскую нефть. Источник в правительстве Германии заявил, что «Группа семи» следует к принятию решения.

Ранее в этот день сообщалось, что лидеры стран, входящих в «Большую семерку», в ходе саммита в германском городе Эльмау выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию.

В свою очередь Еврокомиссия заявила, что 12 стран Европы полностью или частично остались без российского газа. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала, что ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, которая не является частью Евросоюза. Также скоро ЕС должен подписать соглашение о поставках газа со стороны Азербайджана.

15 июня «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

За день до этого «Газпром» сообщал, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая».

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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