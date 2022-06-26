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Захарова отреагировала на статью Politico о подслушанных переговорах посла Антонова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» 26 июня прокомментировала вышедшую недавно статью издания Politico. В ней журналист Дэниэл Липпман опубликовал выдержки из беседы посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, бывшего спецпредставителя Госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада и американского политолога Дмитрия Саймса в одном из кафе американской столицы.

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«А что вы хотите? Вы что-то другое в Politico читали? Интриги, скандалы, расследования, только уже на западный манер», — заявила Захарова.

В статье упоминались якобы просьбы Антонова пойти на «мирное соглашение», непонимание послом политики действующего президента Украины Владимира Зеленского и его видения будущего страны, а также относительно создания телеканала.

17 июня Антонов назвал упадок американоцентричной модели мироустройства причиной нынешнего кризиса в мире.

По мнению дипломата, правящему классу США не стоило игнорировать Россию как системообразующий фактор мироустройства, ведь «предтечей кризиса» было пренебрежение интересами РФ Штатами и их союзниками.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение. По его словам, это происходит «в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся и вернуть однополярный мир».

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