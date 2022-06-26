Страны G7 запустят новое партнерство по глобальной инфраструктуре

США совместно со странами-коллегами по «Большой семерке» (G7) запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям и планируют выделить на эти цели до $600 млрд к 2027 году. Данную информацию в воскресенье, 26 июня, распространил Белый дом.

«Президент (США Джо. — Ред.) Байден и другие лидеры стран G7 официально запускают Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет реализовывать революционные проекты, призванные устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укрепить мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинуть интересы США в сфере национальной безопасности», — говорится в тексте документа.

Там указали и на то, что Байден также в воскресенье анонсирует выделение на эти цели $200 млрд в рамках партнерства. В течение следующих пяти лет сумма будет мобилизована за счет грантов, федерального финансирования, а также привлечения инвестиций частного сектора.

Ранее в этот же день Джо Байден заявил о якобы намерении российского лидера Владимира Путина расколоть НАТО и G7. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сплоченность Запада является сигналом Путину.

Саммит стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начался 26 июня в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии.

22 июня Путин заявил о безответственном макроэкономическом курсе стран Запада. Глава государства назвал их действия деструктивными по отношению к бизнесу. Он обратил внимание на такие негативные для экономики явления, как запуск печатного станка, бесконтрольная эмиссия и рост необеспеченного долга.

17 июня президент России назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.