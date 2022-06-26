В отделении МЧС по Краснодарскому краю предупредили о риске подъема воды в реках

Угроза подъема уровня воды в реках Краснодарского края сохраняется вплоть до 28 июня. Об этом граждан предупредила пресс-служба регионального отделения МЧС.

«В связи с выпавшими и ожидающимися осадками на малых реках и водотоках юго-западных притоков р. Кубань (МО Горячий Ключ, Крымский, Абинский, Северский районы), на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Апшеронский, Мостовский, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) вечером и до конца суток 27–28 июня ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок», — говорится в сообщении.

Накануне, 25 июня, представители администрации города-курорта Сочи предупредили жителей и туристов о новом риске выхода смерчей на сушу из-за присутствия сильных ветровых нагрузок.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий смерчей в Лазаревском районе. Он отметил, что к работе по ликвидации последствий стихийного бедствия в Лазаревском районе привлечено 336 человек и 80 единиц техники, а также свыше 100 волонтеров, депутаты и общественные объединения развернули свою деятельность. С 7 утра возобновился поиск четырех пропавших.

По состоянию на 25 июня в зоне подтопления оказались 14 поселений — сейчас все эти территории освобождены от воды. Пострадали порядка 86 домовладений. Ведутся работы по расчистке 16 пляжных территорий.

По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся до понедельника включительно.

22 июня два смерча вышли на берег в Сочи. Один из них разнес кафе на набережной. В местном управлении МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.