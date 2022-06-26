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СК РФ возбудил уголовное дело по факту падения ребенка из окна в Ржеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По факту гибели четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна дома в городе Ржев Тверской области, 26 июня возбуждено уголовное дело Следственным комитетом РФ по региону. Инцидент произошел за день до этого.

«Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте ведомства.

По данным СК РФ, мальчик 2019 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в городе Ржев. Ребенка доставили в больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм.

17 июня СК инициировал проверку по факту падения ребенка в возрасте года и пяти месяцев из окна пятого этажа в Иркутске. Сам инцидент произошел 15-го числа того же месяца. Мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и упал. У ребенка диагностировали открытый и закрытый переломы бедренной кости. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое.

В Московской области возбуждено уголовное дело после обнаружения тела шестилетней девочки под окнами многоквартирного дома. Установлено, что ребенок находился в квартире без присмотра взрослых и выпал с высоты 11-го этажа.

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