Захарова обвинила Запад в колониальном отношении к миру

У стран Запада сохранилось колониальное отношение ко всему остальному миру. Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отношение к любой сфере с точки зрения колонизаторов никуда не ушло. Они делят мир на тех самых исключительных, на тех, кому всё можно и кому положено всё лучшее, и на всех остальных, которых нужно эксплуатировать», — сказала Захарова в эфире «России 1».

По ее словам, западные страны забирают себе различные ресурсы, что в итоге привело к опасной ситуации на рынке энергоносителей.

Ранее, 22 июня, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Великобритания всё еще исповедует колониальные методы выстраивания отношений. Так он отреагировал на отказ Лондона выдавать визы членам российской делегации Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

22 июня президент России Владимир Путин заявил о безответственном макроэкономическом курсе стран Запада. Глава государства назвал их действия деструктивными по отношению к бизнесу. Он обратил внимание на такие негативные для экономики явления, как запуск печатного станка, бесконтрольная эмиссия и рост необеспеченного долга.

17 июня Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.