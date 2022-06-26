Женщина погибла в ДТП на федеральной трассе в Рязанской области

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на федеральной трассе М-5 в Рязанской области. Автомобиль врезался в мачту уличного освещения.

Авария произошла утром 26 июня на территории Рязани. 27-летний водитель машины Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения, сообщает РИА «7 новостей». 26-летняя пассажирка иномарки скончалась по пути в больницу. 28-летняя женщина и 28-летний мужчина, которые находились на пассажирских местах, получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Самарской области 26 июня автомобиль Opel на большой скорости выехал за пределы дороги, врезался в дворовую постройку и загорелся. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте.