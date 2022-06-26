Врач дал рекомендации при аномальной жаре

Что лучше не делать при аномальной жаре и термическом дискомфорте в воскресенье, 26 июня, рассказал врач-терапевт Ярослав Ашихмин.

В Москве температура составляется 30 градусов, а в центре города постоянно ездят поливальные машины, пытаясь хоть немного освежить улицы.

По словам врача, самое главное — здравый смысл.

«Нужно меньше пребывать на солнце, носить просторную одежду», — отметил он.

При этом он отметил, что находиться под кондиционером — идея не из лучших. По его мнению, лучше, чтобы он работал где-то рядом.

Также специалист напомнил про воду, которую надо пить чаще в такое время.

Этому совету должны следовать не только люди, но и животные. В московском зоопарке панда сейчас практически не вылезает из воды, как и другой, еще более крупный собрат — белый медведь. В жару им прямо в пищу добавляют лед.

Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил о продлении оранжевого уровня погодной опасности из-за жары в Москве. Также заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода на протяжении грядущей недели в Москве будет жаркой, малооблачной и практически без осадков.

Накануне врач-педиатр Зоя Скорпилева рассказала о мерах безопасности в жаркую погоду и о том, как оказать первую помощь пострадавшим. По словам Скорпилевой, в жару надо пить больше жидкости. Также она отметила важность легкой одежды, которая соответствует погоде.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила в субботу, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня. Она напомнила, что в период жары солнце особенно активно. Для того чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.