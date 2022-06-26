Мужчина утонул во время купания в Астраханской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины в Астраханской области. Потерпевший пошел купаться и утонул.

Трагедия произошла вечером 25 июня в Икрянинском районе. Четверо жителей Астрахани возвращались с рыбалки, недалеко от поселка Красные Баррикады у автомобиля спустило колесо. 57-летний мужчина решил искупаться в ерике Ножовский, пока его товарищи занимались ремонтом. Астраханец утонул, его тело из воды извлекли остальные рыбаки.

По данным «Астрахань 24», в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства гибели мужчины.

В Алтайском крае две школьницы утонули в реке Чумыш. По данным следствия, одна из девочек не умела плавать, ее начало сносить течением, вторая школьница бросилась на помощь, через некоторое время обе исчезли под водой. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.