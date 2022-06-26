Супруга Юрия Шатунова вместе с детьми прилетит в Москву для прощания с артистом

Жена покойного певца Юрия Шатунова Светлана вместе с детьми прилетает в воскресенье, 26 июня, в Москву для прощания с артистом. Об этом рассказал директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

«Сегодня прилетают. Еду вот сейчас в аэропорт встречать их. Дочка не верит, что папа умер. <…> Завтра будет прощание, отпевание, кремирование. Никого, кроме родных и близких, не будет. Послезавтра часть праха будет захоронена в Москве», — сообщил Кудряшов.

Прощание с российским певцом Юрием Шатуновым, которое проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в воскресенье, 26 июня, продлилось шесть часов.

По словам директора музыканта, Шатунов «до безумия» любил свою родину — Россию.

Изначально сообщалось, что церемония прощания с певцом пройдет с 10:00 до 15:00 мск, но она была продлена еще на один час.

По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище. Кудряшов позже рассказал, что частично его прах будет захоронен в Германии. О кремации, по словам представителя, еще при жизни попросил сам певец. В ФРГ до настоящего момента проживала семья звезды эстрады.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова. Песня «Белые розы» была одним из хитов Шатунова в конце 1980-х годов.